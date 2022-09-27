Найденный на дне колодца в Миассе мужчина был убит братом

28 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Тело пришлось доставать спасателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, тело которого нашли на дне старого колодца в Миассе (Челябинская область), был убит своим братом. Родственник убитого уже задержан, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погибшему было 57 лет, а его брату 51 год. По данным следствия, они вместе употребляли спиртное, затем в ходе ссоры один мужчина убил другого, а тело выкинул в старый колодец. Тогда же сообщил в полицию о пропаже родственника, но сломался на первом же опросе и рассказал о расправе», — рассказал источник. Мужчина задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе СУ СКР области комментарий дадут позднее. Ранее об обнаружении останков человека в старом колодце сообщили спасатели. Именно они достали тело по просьбе силовиков с глубины в три метра.

Мужчина, тело которого нашли на дне старого колодца в Миассе (Челябинская область), был убит своим братом. Родственник убитого уже задержан, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погибшему было 57 лет, а его брату 51 год. По данным следствия, они вместе употребляли спиртное, затем в ходе ссоры один мужчина убил другого, а тело выкинул в старый колодец. Тогда же сообщил в полицию о пропаже родственника, но сломался на первом же опросе и рассказал о расправе», — рассказал источник. Мужчина задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе СУ СКР области комментарий дадут позднее. Ранее об обнаружении останков человека в старом колодце сообщили спасатели. Именно они достали тело по просьбе силовиков с глубины в три метра.