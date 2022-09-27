27 сентября 2022

Найденный на дне колодца в Миассе мужчина был убит братом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза. Курган, открытый колодец, ремонтные работы, люк канализации
Тело пришлось доставать спасателям Фото:

Мужчина, тело которого нашли на дне старого колодца в Миассе (Челябинская область), был убит своим братом. Родственник убитого уже задержан, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Погибшему было 57 лет, а его брату 51 год. По данным следствия, они вместе употребляли спиртное, затем в ходе ссоры один мужчина убил другого, а тело выкинул в старый колодец. Тогда же сообщил в полицию о пропаже родственника, но сломался на первом же опросе и рассказал о расправе», — рассказал источник.

Мужчина задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе СУ СКР области комментарий дадут позднее.

Ранее об обнаружении останков человека в старом колодце сообщили спасатели. Именно они достали тело по просьбе силовиков с глубины в три метра.

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Мужчина, тело которого нашли на дне старого колодца в Миассе (Челябинская область), был убит своим братом. Родственник убитого уже задержан, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погибшему было 57 лет, а его брату 51 год. По данным следствия, они вместе употребляли спиртное, затем в ходе ссоры один мужчина убил другого, а тело выкинул в старый колодец. Тогда же сообщил в полицию о пропаже родственника, но сломался на первом же опросе и рассказал о расправе», — рассказал источник. Мужчина задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе СУ СКР области комментарий дадут позднее. Ранее об обнаружении останков человека в старом колодце сообщили спасатели. Именно они достали тело по просьбе силовиков с глубины в три метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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