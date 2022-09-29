Свердловчанин попросился на спецоперацию вместо молодого сына. Видео

29 сентября 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Житель Первоуральска со второй попытки попал в армию для участия в СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Первоуральска (Свердловская область) добровольно пришел в военкомат, чтобы принять участие в спецоперации вместо сына. Ему удалось добиться отправки на СВО со второй попытки. «Я пришел добровольцем. И раньше думал о том, чтобы идти на спецоперацию. Еще до мобилизации приходил в военкомат, а там говорили, что не нуждаются в солдатах. Сейчас пришел, сказали, что по возрасту подхожу, и взяли. Пусть уж лучше мы пойдем (те, кто постарше — прим. ред.), чем молодые. У меня сын только женился, у него дочери полтора года исполнилось», — рассказал мужчина журналисту telegram-канала «Новости PVK». Первоуралец также поделился, что не попал ни в первую, ни во вторую чеченские кампании. Но между ними служил на Северном Кавказе во внутренних войсках. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Житель Первоуральска (Свердловская область) добровольно пришел в военкомат, чтобы принять участие в спецоперации вместо сына. Ему удалось добиться отправки на СВО со второй попытки. «Я пришел добровольцем. И раньше думал о том, чтобы идти на спецоперацию. Еще до мобилизации приходил в военкомат, а там говорили, что не нуждаются в солдатах. Сейчас пришел, сказали, что по возрасту подхожу, и взяли. Пусть уж лучше мы пойдем (те, кто постарше — прим. ред.), чем молодые. У меня сын только женился, у него дочери полтора года исполнилось», — рассказал мужчина журналисту telegram-канала «Новости PVK». Первоуралец также поделился, что не попал ни в первую, ни во вторую чеченские кампании. Но между ними служил на Северном Кавказе во внутренних войсках. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).