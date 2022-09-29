В ХМАО с начала мобилизации число свадеб выросло в полтора раза

За неделю частичной мобилизации количество браков в ХМАО увеличилось почти в полтора раза, а половина свадеб прошла в день подачи заявления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева.
«С начала мобилизации, с 21 сентября по 29 сентября в Югре зарегистрировано 518 браков. Из них по сокращению сроков из-за мобилизации — 267. Это получается, 51% от общего количества браков. За этот же период 2021 года зарегистрировано 348 браков», — сказала Мальцева.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. Теперь зарегистрироваться можно в день подачи заявления.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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