29 сентября 2022

В ХМАО с начала мобилизации число свадеб выросло в полтора раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, дежурная часть, отдел полиции ленинского района, свадьба, невеста, отдел полиции №5
Число свадеб увеличилось в полтора раза, а половина прошла по ускоренному варианту Фото:
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Мобилизация в России

За неделю частичной мобилизации количество браков в ХМАО увеличилось почти в полтора раза, а половина свадеб прошла в день подачи заявления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева.

«С начала мобилизации, с 21 сентября по 29 сентября в Югре зарегистрировано 518 браков. Из них по сокращению сроков из-за мобилизации — 267. Это получается, 51% от общего количества браков. За этот же период 2021 года зарегистрировано 348 браков», — сказала Мальцева.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. Теперь зарегистрироваться можно в день подачи заявления.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

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За неделю частичной мобилизации количество браков в ХМАО увеличилось почти в полтора раза, а половина свадеб прошла в день подачи заявления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева. «С начала мобилизации, с 21 сентября по 29 сентября в Югре зарегистрировано 518 браков. Из них по сокращению сроков из-за мобилизации — 267. Это получается, 51% от общего количества браков. За этот же период 2021 года зарегистрировано 348 браков», — сказала Мальцева. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. Теперь зарегистрироваться можно в день подачи заявления. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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