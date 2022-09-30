В Калининграде ввели режим открытого неба

Росавиация ввела в Калининграде режим открытого неба. Таким образом, самолеты иностранных авиакомпаний смогут летать из города в третьи страны без посадки в своей стране.
«С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим „открытое небо“. Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», — говорится в сообщении на сайт Росавиации.
Режим открытого неба будет установлен на два года. Благодаря введению этого режима зарубежные авиакомпании смогут летать из России в другие государства без посадки в своей стране. Данное решение было принято Росавиацией после соответствующего обращения губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
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Росавиация ввела в Калининграде режим открытого неба. Таким образом, самолеты иностранных авиакомпаний смогут летать из города в третьи страны без посадки в своей стране. «С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим „открытое небо“. Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», — говорится в сообщении на сайт Росавиации. Режим открытого неба будет установлен на два года. Благодаря введению этого режима зарубежные авиакомпании смогут летать из России в другие государства без посадки в своей стране. Данное решение было принято Росавиацией после соответствующего обращения губернатора Калининградской области Антона Алиханова.