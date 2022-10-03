Тюменки предлагают не украшать город к Новому году, а деньги передать военным

Жители Тюмени обратились к властям с просьбой сэкономить бюджетные средства на новогоднем оформлении и направить деньги на поддержку мобилизованных. С инициативой выступили жены тюменских резервистов. Они написали свое обращение губернатору Моору и в официальное сообщество Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».
«Граждане Тюменской области собирают деньги, лекарства, бинты, термобелье, носки, автомобили, квадрокоптеры на фронт. Пенсионеры и те участвуют активно в своих садоводческих группах: в конце сентября отправили почти полмиллиона рублей на фронт. Администрацию города и области призываем срочно перейти в режим экономии на иллюминации, украшений, фейерверков и ледовых фигур! Все средства должны пойти на оснащение, медицину, питание мобилизованных!», — говорится в обращении.
Инициативу поддержали и другие тюменцы: «Хорошая идея», — коротко ответила Вера Тарасевич. «У нас что, старые украшения выбрасываются в мусорку? Пусть ставят и украшают тем, что есть», — высказалась Анна Тронина. «Уже читала, что в каких-то городах отказались от украшений к Новому году на несколько миллионов. Будут закупать для ребят все, что нужно на фронт», — рассказала Ксения Сергеева.
Реакция властей пока не последовала. Агентство направило запрос в инфоцентр тюменского правительства. Ответ ожидается.
Ранее тему отмены новогодних украшений для города подняли жители ЯНАО. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также предложили властям сэкономленные на декоре средства направить на поддержку мобилизованных военных.
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Жители Тюмени обратились к властям с просьбой сэкономить бюджетные средства на новогоднем оформлении и направить деньги на поддержку мобилизованных. С инициативой выступили жены тюменских резервистов. Они написали свое обращение губернатору Моору и в официальное сообщество Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «Граждане Тюменской области собирают деньги, лекарства, бинты, термобелье, носки, автомобили, квадрокоптеры на фронт. Пенсионеры и те участвуют активно в своих садоводческих группах: в конце сентября отправили почти полмиллиона рублей на фронт. Администрацию города и области призываем срочно перейти в режим экономии на иллюминации, украшений, фейерверков и ледовых фигур! Все средства должны пойти на оснащение, медицину, питание мобилизованных!», — говорится в обращении. Инициативу поддержали и другие тюменцы: «Хорошая идея», — коротко ответила Вера Тарасевич. «У нас что, старые украшения выбрасываются в мусорку? Пусть ставят и украшают тем, что есть», — высказалась Анна Тронина. «Уже читала, что в каких-то городах отказались от украшений к Новому году на несколько миллионов. Будут закупать для ребят все, что нужно на фронт», — рассказала Ксения Сергеева. Реакция властей пока не последовала. Агентство направило запрос в инфоцентр тюменского правительства. Ответ ожидается. Ранее тему отмены новогодних украшений для города подняли жители ЯНАО. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также предложили властям сэкономленные на декоре средства направить на поддержку мобилизованных военных.