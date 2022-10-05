Свердловский доброволец решил отправиться на фронт, чтобы защитить родителей: «Это дело мужчин». Видео

Строитель из Екатеринбурга добровольно пришел в военкомат для участия в СВО

06 октября 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, не дожидаясь повестки о мобилизации. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин. Об этом URA.RU рассказал сам Владимир, который в обычной жизни занимается строительным бизнесом. «Я отправляюсь для участия в специальной военной операции добровольцем. Я не был в армии, не служил, но считаю, что это дело мужчин. Считаю, что мы должны идти и помогать нашим ребятам и при этом защищать наших родителей. Я, например, холост, но у меня есть родители, сестренка, друзья и близкие. Я здоровый человек, и у меня есть дух. У меня есть честь и достоинство. Считаю, что я должен идти и помогать нашим ребятам», — поделился Ветлугин. Ранее агентство писало, что екатеринбуржец Илья пришел в военкомат не дожидаясь повестки о мобилизации, чтобы попасть к друзьям. По словам мужчины, у него есть патриотический мотив, а семья спокойно отреагировала на его решение. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил ВУС (военно-учетная специальность). 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

Житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, не дожидаясь повестки о мобилизации. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин. Об этом URA.RU рассказал сам Владимир, который в обычной жизни занимается строительным бизнесом. «Я отправляюсь для участия в специальной военной операции добровольцем. Я не был в армии, не служил, но считаю, что это дело мужчин. Считаю, что мы должны идти и помогать нашим ребятам и при этом защищать наших родителей. Я, например, холост, но у меня есть родители, сестренка, друзья и близкие. Я здоровый человек, и у меня есть дух. У меня есть честь и достоинство. Считаю, что я должен идти и помогать нашим ребятам», — поделился Ветлугин. Ранее агентство писало, что екатеринбуржец Илья пришел в военкомат не дожидаясь повестки о мобилизации, чтобы попасть к друзьям. По словам мужчины, у него есть патриотический мотив, а семья спокойно отреагировала на его решение. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил ВУС (военно-учетная специальность). 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.