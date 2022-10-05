Свердловский сержант в отставке проехал сотни километров, чтобы записаться добровольцем в Донбасс

Сержант в отставке из Талицы (Свердловская область) Павел Задорин приехал в Екатеринбург, чтобы записаться в ряды добровольцев. Мужчина отправится в зону проведения спецоперации в ЛДНР. Об этом URA.RU рассказал сам Задорин. К слову, расстояние от Талицы до Екатеринбурга составляет 215 км. Дома Павла будет ждать супруга.
«Я сержант в отставке. Считаю, что нужно защитить свою страну, и поэтому я сейчас пришел подписывать контракт. Приехал я из города Талица», — поделился Задорин.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский художник-строитель из-за мук совести попросился добровольцем на фронт. Мужчина трудится строителем, а в свободное время пишет маслом картины. При этом 47-летний мужчина понимает, что, не зная военной науки, он может быть неполезен на спецоперации.
Задорин пришел записываться добровольцем с большим рюкзаком с вещами
Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU
Желающих записаться добровольцем для участия в СВО из военкоматов направляют в пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Бакинских Комиссаров, 173)
Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения спецоперации.
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Сержант в отставке из Талицы (Свердловская область) Павел Задорин приехал в Екатеринбург, чтобы записаться в ряды добровольцев. Мужчина отправится в зону проведения спецоперации в ЛДНР. Об этом URA.RU рассказал сам Задорин. К слову, расстояние от Талицы до Екатеринбурга составляет 215 км. Дома Павла будет ждать супруга. «Я сержант в отставке. Считаю, что нужно защитить свою страну, и поэтому я сейчас пришел подписывать контракт. Приехал я из города Талица», — поделился Задорин. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский художник-строитель из-за мук совести попросился добровольцем на фронт. Мужчина трудится строителем, а в свободное время пишет маслом картины. При этом 47-летний мужчина понимает, что, не зная военной науки, он может быть неполезен на спецоперации. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения спецоперации.