Челябинские полицейские открыли стрельбу по машине нарушителя

Остановить нарушителя сотрудники ГИБДД смогли только стрельбой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области сотрудники полиции вынуждены были стрелять по автомобилю нарушителя. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, водитель за рулем был пьян и без прав.

«Инспекторами дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по Чесменскому району задержан мужчина. Он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, неоднократно нарушив правила дорожного движения», — сообщила Волк на сайте полиции.

В ночное время на 27-м километре автодороги Черноречье — Чесма — Бреды сотрудники госавтоинспекции подали водителю машины сигнал остановиться. Однако мужчина проигнорировал требование и продолжил движение. Сотрудники дорожно-постовой службы начали преследование.

Нарушитель не думал сдаваться: ехал на повышенной скорости, периодически выезжая на встречную полосу. Полицейским, которые не смогли остановить водителя, пришлось применить табельное оружие. Предупредив выстрелом в воздух, один из сотрудников повредил задние колеса автомобиля нарушителя.

После вынужденной остановки стала ясна причина такого поведения. Управлявший машиной мужчина был пьян. Также у него не было права водить транспорт. В отношении нарушителя составили четыре протокола об административных правонарушениях.