В челябинском районе мобилизованных снабдили берцами своего производства. Фото

06 октября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Мобилизованным Кусинского района вручили берцы местного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кусинском районе (Челябинская область) мобилизованным при отправке вручили берцы местного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района, обувью призванных безвозмездно снабдила кусинская фабрика. «Каждому с собой были переданы подарки. В наборах — крепкие, добротные берцы кусинского производства, коврики-пенки, продукты питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Наборы вручил глава района Юрий Лысяков. Сформировали вещмешки на средства местного бизнеса. Кусинская фабрика обувная передала берцы из складских запасов. «В наборах есть зимние и летние берцы. Каждому мобилизованному земляку их подобрали по размеру», — раскрыл подробности URA.RU директор предприятия Владимир Бояршинов. В Кусе 6 октября состоялась вторая отправка военнослужащих. Первая прошла 30 сентября. Мобилизованные жители района отметили удобство подаренной им обуви. При этом в Челябинске наметился дефицит военной обуви. Магазины столкнулись с резким ростом спроса на военное обмундирование. Губернатор региона Алексей Текслер объявил акцию по сбору туристских ковриков и спальных мешков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 военнослужащих. Приоритет военкоматы отдают россиянам, прошедшим службу в армии, и с боевым опытом. На данный момент, по свидетельствам Минобороны РФ, призвано около 200 тысяч человек. Глава района Юрий Лысяков передал мобилизованным землякам коробки с берцами и другим обмундированием Фото: Сергей Егоров / редакция газеты «Жизнь района»

В Кусинском районе (Челябинская область) мобилизованным при отправке вручили берцы местного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района, обувью призванных безвозмездно снабдила кусинская фабрика. «Каждому с собой были переданы подарки. В наборах — крепкие, добротные берцы кусинского производства, коврики-пенки, продукты питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Наборы вручил глава района Юрий Лысяков. Сформировали вещмешки на средства местного бизнеса. Кусинская фабрика обувная передала берцы из складских запасов. «В наборах есть зимние и летние берцы. Каждому мобилизованному земляку их подобрали по размеру», — раскрыл подробности URA.RU директор предприятия Владимир Бояршинов. В Кусе 6 октября состоялась вторая отправка военнослужащих. Первая прошла 30 сентября. Мобилизованные жители района отметили удобство подаренной им обуви. При этом в Челябинске наметился дефицит военной обуви. Магазины столкнулись с резким ростом спроса на военное обмундирование. Губернатор региона Алексей Текслер объявил акцию по сбору туристских ковриков и спальных мешков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 военнослужащих. Приоритет военкоматы отдают россиянам, прошедшим службу в армии, и с боевым опытом. На данный момент, по свидетельствам Минобороны РФ, призвано около 200 тысяч человек.