05 октября 2022

В челябинском районе мобилизованных снабдили берцами своего производства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованным Кусинского района вручили берцы местного производства Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кусинском районе (Челябинская область) мобилизованным при отправке вручили берцы местного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района, обувью призванных безвозмездно снабдила кусинская фабрика.

«Каждому с собой были переданы подарки. В наборах — крепкие, добротные берцы кусинского производства, коврики-пенки, продукты питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Наборы вручил глава района Юрий Лысяков. Сформировали вещмешки на средства местного бизнеса. Кусинская фабрика обувная передала берцы из складских запасов.

«В наборах есть зимние и летние берцы. Каждому мобилизованному земляку их подобрали по размеру», — раскрыл подробности URA.RU директор предприятия Владимир Бояршинов.

В Кусе 6 октября состоялась вторая отправка военнослужащих. Первая прошла 30 сентября. Мобилизованные жители района отметили удобство подаренной им обуви. При этом в Челябинске наметился дефицит военной обуви. Магазины столкнулись с резким ростом спроса на военное обмундирование. Губернатор региона Алексей Текслер объявил акцию по сбору туристских ковриков и спальных мешков.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 военнослужащих. Приоритет военкоматы отдают россиянам, прошедшим службу в армии, и с боевым опытом. На данный момент, по свидетельствам Минобороны РФ, призвано около 200 тысяч человек.

Глава района Юрий Лысяков передал мобилизованным землякам коробки с берцами и другим обмундированием
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Кусинском районе (Челябинская область) мобилизованным при отправке вручили берцы местного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района, обувью призванных безвозмездно снабдила кусинская фабрика. «Каждому с собой были переданы подарки. В наборах — крепкие, добротные берцы кусинского производства, коврики-пенки, продукты питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Наборы вручил глава района Юрий Лысяков. Сформировали вещмешки на средства местного бизнеса. Кусинская фабрика обувная передала берцы из складских запасов. «В наборах есть зимние и летние берцы. Каждому мобилизованному земляку их подобрали по размеру», — раскрыл подробности URA.RU директор предприятия Владимир Бояршинов. В Кусе 6 октября состоялась вторая отправка военнослужащих. Первая прошла 30 сентября. Мобилизованные жители района отметили удобство подаренной им обуви. При этом в Челябинске наметился дефицит военной обуви. Магазины столкнулись с резким ростом спроса на военное обмундирование. Губернатор региона Алексей Текслер объявил акцию по сбору туристских ковриков и спальных мешков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 военнослужащих. Приоритет военкоматы отдают россиянам, прошедшим службу в армии, и с боевым опытом. На данный момент, по свидетельствам Минобороны РФ, призвано около 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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