Соловьев раскритиковал решения Генштаба РФ

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Телеведущий раскритиковал Генштаб за решения по СВО и мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решения Генштаба России. Свои претензии он высказал в ходе программы «Полный контакт».

«Я ничего не понимаю в военном деле. Но в чем гениальная задумка Генштаба? Она, наверное, есть, и мы ее увидим. <…> И что за это время сделали вы? <…> Я помню, как вы нам объясняли, что это все хитрый план, и что мы сейчас отойдем, перебросим войска и сразу освободим Донбасс. Потом рассказывали, что вы перемалываете <…> перемололи? Перебросили? Говорили, что не надо уничтожать мосты, так как по ним входим, вошли? А что не уничтожили?», — рассказал Соловьев в эфире своей программы.

Телеведущий подверг критике действия российской армии в ходе спецоперации, а также отметил ошибки во время проведение частичной мобилизации. Ранее Соловьев призывал расстреливать за ошибки военкоматов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Данное решение было приято в связи со спецоперацией на территории Украины, которую Россия проводит с 24 февраля.

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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решения Генштаба России. Свои претензии он высказал в ходе программы «Полный контакт». «Я ничего не понимаю в военном деле. Но в чем гениальная задумка Генштаба? Она, наверное, есть, и мы ее увидим. <…> И что за это время сделали вы? <…> Я помню, как вы нам объясняли, что это все хитрый план, и что мы сейчас отойдем, перебросим войска и сразу освободим Донбасс. Потом рассказывали, что вы перемалываете <…> перемололи? Перебросили? Говорили, что не надо уничтожать мосты, так как по ним входим, вошли? А что не уничтожили?», — рассказал Соловьев в эфире своей программы. Телеведущий подверг критике действия российской армии в ходе спецоперации, а также отметил ошибки во время проведение частичной мобилизации. Ранее Соловьев призывал расстреливать за ошибки военкоматов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Данное решение было приято в связи со спецоперацией на территории Украины, которую Россия проводит с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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