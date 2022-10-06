Соловьев раскритиковал решения Генштаба РФ

06 октября 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Телеведущий раскритиковал Генштаб за решения по СВО и мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решения Генштаба России. Свои претензии он высказал в ходе программы «Полный контакт». «Я ничего не понимаю в военном деле. Но в чем гениальная задумка Генштаба? Она, наверное, есть, и мы ее увидим. <…> И что за это время сделали вы? <…> Я помню, как вы нам объясняли, что это все хитрый план, и что мы сейчас отойдем, перебросим войска и сразу освободим Донбасс. Потом рассказывали, что вы перемалываете <…> перемололи? Перебросили? Говорили, что не надо уничтожать мосты, так как по ним входим, вошли? А что не уничтожили?», — рассказал Соловьев в эфире своей программы. Телеведущий подверг критике действия российской армии в ходе спецоперации, а также отметил ошибки во время проведение частичной мобилизации. Ранее Соловьев призывал расстреливать за ошибки военкоматов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Данное решение было приято в связи со спецоперацией на территории Украины, которую Россия проводит с 24 февраля.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решения Генштаба России. Свои претензии он высказал в ходе программы «Полный контакт». «Я ничего не понимаю в военном деле. Но в чем гениальная задумка Генштаба? Она, наверное, есть, и мы ее увидим. <…> И что за это время сделали вы? <…> Я помню, как вы нам объясняли, что это все хитрый план, и что мы сейчас отойдем, перебросим войска и сразу освободим Донбасс. Потом рассказывали, что вы перемалываете <…> перемололи? Перебросили? Говорили, что не надо уничтожать мосты, так как по ним входим, вошли? А что не уничтожили?», — рассказал Соловьев в эфире своей программы. Телеведущий подверг критике действия российской армии в ходе спецоперации, а также отметил ошибки во время проведение частичной мобилизации. Ранее Соловьев призывал расстреливать за ошибки военкоматов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Данное решение было приято в связи со спецоперацией на территории Украины, которую Россия проводит с 24 февраля.