На пермском кладбище появилась новая экскурсия

Экскурсовод расскажет интересные истории про упокоившихся здесь людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми появилась новая авторская экскурсия по Егошихинскому кладбищу, на которой пермякам расскажут интересные истории о похороненных там людях. Подробную программу экскурсии выложили на странице пермской турфирмы «Отдых».

«Внимание! Новая авторская экскурсия Ирины Гордеевой по Егошихинскому кладбищу! Там вы услышите восемь историй о самых разных людях, нашедших последний приют на Егошихинском кладбище: маленькая дочь пермского исправника и командир полка, купец и сестры-просветительницы, репрессированная вдова белого генерала и чекист, летчик-истребитель…», — указано в анонсе.

Первая экскурсия пройдет в воскресенье — 9 октября — в 12:00. Продолжительность — 2,5 часа. Начнется экскурсия около Успенской церкви в Разгуляе, а закончится — на центральной аллее Всехсвятской церкви на улице Тихой. Стоимость участия в экскурсии — 500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков приглашают прогуляться по «реке мертвых». Река Стикс проходит по границе Ленинского района города и почти полностью находится под землей.