07 октября 2022

Полковник полиции из Екатеринбурга возглавил отдел в Херсоне

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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Высокопоставленный силовик ушел не на пенсию, как сообщали ранее, а перевелся в Херсон Фото:

Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев перешел на должность начальника ОВД по личному составу в городе Херсон. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это правда, он занял соответствующую должность в Херсоне», — поделился собеседник. В конце лета стало известно, что Владимир Теряев уходит на пенсию, а его место займет Ольга Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом.

Теряев — не единственный из силовиков, кого перевели на работу в новые регионы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), где формируются российские администрации.

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Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев перешел на должность начальника ОВД по личному составу в городе Херсон. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Это правда, он занял соответствующую должность в Херсоне», — поделился собеседник. В конце лета стало известно, что Владимир Теряев уходит на пенсию, а его место займет Ольга Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Теряев — не единственный из силовиков, кого перевели на работу в новые регионы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), где формируются российские администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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