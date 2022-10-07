Полковник полиции из Екатеринбурга возглавил отдел в Херсоне

Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев перешел на должность начальника ОВД по личному составу в городе Херсон. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Это правда, он занял соответствующую должность в Херсоне», — поделился собеседник. В конце лета стало известно, что Владимир Теряев уходит на пенсию, а его место займет Ольга Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом.
Теряев — не единственный из силовиков, кого перевели на работу в новые регионы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), где формируются российские администрации.
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