Полковник полиции из Екатеринбурга возглавил отдел в Херсоне

08 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Высокопоставленный силовик ушел не на пенсию, как сообщали ранее, а перевелся в Херсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев перешел на должность начальника ОВД по личному составу в городе Херсон. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Это правда, он занял соответствующую должность в Херсоне», — поделился собеседник. В конце лета стало известно, что Владимир Теряев уходит на пенсию, а его место займет Ольга Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Теряев — не единственный из силовиков, кого перевели на работу в новые регионы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), где формируются российские администрации.

Начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев перешел на должность начальника ОВД по личному составу в городе Херсон. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Это правда, он занял соответствующую должность в Херсоне», — поделился собеседник. В конце лета стало известно, что Владимир Теряев уходит на пенсию, а его место займет Ольга Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Теряев — не единственный из силовиков, кого перевели на работу в новые регионы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что десятки сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, среди которых есть бывшие высокопоставленные руководители, отправлены из Свердловской области в бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области), где формируются российские администрации.