Поезд из Симферополя в Екатеринбург отменили из-за взрыва на Крымском мосту

08 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Движение поездов «Таврия» из Крыма и в Крым временно приостановили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Движение пассажирского поезда №142 Симферополь — Пермь, проходящего через Екатеринбург, отменили. А поезд №75, следовавший в Симферополь из Омска через Екатеринбург, перенаправили в Анапу. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. «Поезд №142 Симферополь — Пермь отменен на участке от Симферополя до Ростова. От Ростова до Перми возможно движение с задержками. Из Симферополя этот состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях», — говорится в сообщении перевозчика. Маршрут этого поезда проходит через Каменск-Уральский (Свердловская область) и Екатеринбург, затем он останавливается в Кунгуре — город в Пермском крае, и конечная станция — Пермь 2. Другой поезд — №75 Симферополь — Омск, проходящий через Екатеринбург, перенаправлен в Анапу. Сегодня 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.

Движение пассажирского поезда №142 Симферополь — Пермь, проходящего через Екатеринбург, отменили. А поезд №75, следовавший в Симферополь из Омска через Екатеринбург, перенаправили в Анапу. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. «Поезд №142 Симферополь — Пермь отменен на участке от Симферополя до Ростова. От Ростова до Перми возможно движение с задержками. Из Симферополя этот состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях», — говорится в сообщении перевозчика. Маршрут этого поезда проходит через Каменск-Уральский (Свердловская область) и Екатеринбург, затем он останавливается в Кунгуре — город в Пермском крае, и конечная станция — Пермь 2. Другой поезд — №75 Симферополь — Омск, проходящий через Екатеринбург, перенаправлен в Анапу. Сегодня 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.