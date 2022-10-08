Пермский губернатор поздравил аграриев

Дмитрий Махонин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

09 октября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Губернатор поблагодарил аграриев за их труд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю всех работников и ветеранов сельскохозяйственной отрасли с праздником! Спасибо вам за труд, максимальную самоотдачу, любовь к своему делу и родной земле. От результатов вашего труда зависит продовольственная безопасность региона и всей страны», — поздравляет губернатор. По его словам, в этом году заготовили почти в 1,5 раз больше кормов и произвели зерна, чем в прошлом. Также губернатор рассказал про директора сельхозпредприятия «Талицкое» Екатерину Лошкареву. «В девяностые удалось удержать совхоз на плаву, а в 2003 году Екатерина Ионасовна стала его директором. Пришлось на ходу вникать в нюансы животноводства, ветеринарии, растениеводства, механизации. Как руководитель она понимала, что производство должно становится современным. Начали закупать оборудование, технику, модернизировать старые постройки, отправлять специалистов на учебу. „Талицкое“ стало одним из лучших сельхозпредприятий в Прикамье, специализирующимся на производстве молока», — отметил Махонин. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае резко увеличилось производство молока. В этом году также ожидалось повышение урожайности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю всех работников и ветеранов сельскохозяйственной отрасли с праздником! Спасибо вам за труд, максимальную самоотдачу, любовь к своему делу и родной земле. От результатов вашего труда зависит продовольственная безопасность региона и всей страны», — поздравляет губернатор. По его словам, в этом году заготовили почти в 1,5 раз больше кормов и произвели зерна, чем в прошлом. Также губернатор рассказал про директора сельхозпредприятия «Талицкое» Екатерину Лошкареву. «В девяностые удалось удержать совхоз на плаву, а в 2003 году Екатерина Ионасовна стала его директором. Пришлось на ходу вникать в нюансы животноводства, ветеринарии, растениеводства, механизации. Как руководитель она понимала, что производство должно становится современным. Начали закупать оборудование, технику, модернизировать старые постройки, отправлять специалистов на учебу. „Талицкое“ стало одним из лучших сельхозпредприятий в Прикамье, специализирующимся на производстве молока», — отметил Махонин. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае резко увеличилось производство молока. В этом году также ожидалось повышение урожайности.