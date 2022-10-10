Рогов: в новых регионах России могут ввести режим контртеррористической операции 10 октября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 + Рогов сообщил о возможности введения КТО на территории новых регионов России Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях могут ввести режим контртеррористической операции. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции. Вероятность этого велика», — заявил Рогов РИА «Новости». Россия нанесла удары по украинским объектам критической инфраструктуры утром 10 октября. Ранее Украина устроила взрыв на Крымскому мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. По словам президента России Владимира Путина, за теракт несут ответственность спецслужбы Украины. Российский лидер пообещал продолжить наносить удары по Украине. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях могут ввести режим контртеррористической операции. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР могут ввести режим контртеррористической операции. Вероятность этого велика», — заявил Рогов РИА «Новости». Россия нанесла удары по украинским объектам критической инфраструктуры утром 10 октября. Ранее Украина устроила взрыв на Крымскому мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. По словам президента России Владимира Путина, за теракт несут ответственность спецслужбы Украины. Российский лидер пообещал продолжить наносить удары по Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям