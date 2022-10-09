В ночь на 11 октября в Челябинской области похолодает до -4 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До минус 4 градусов опустится температура в Челябинской области. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр.

«В ночь с 10 октября на 11 октября в Челябинской области похолодает до нуля, а в низинах до минус 4 градусов. Во вторник днем потеплеет до 10-15 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Двое последующих суток — 12 и 13 октября — температура будет держаться выше нулевой отметки. Ночью столбики термометров будут показывать 2-7 градуса тепла, днем — 11-16 градусов. Осадков до четверга в Челябинске и области не ожидается.