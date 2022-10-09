09 октября 2022

В Челябинскую область придут заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
В ночь на 11 октября в Челябинской области похолодает до -4 градусов Фото:

До минус 4 градусов опустится температура в Челябинской области. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр.

«В ночь с 10 октября на 11 октября в Челябинской области похолодает до нуля, а в низинах до минус 4 градусов. Во вторник днем потеплеет до 10-15 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Двое последующих суток — 12 и 13 октября — температура будет держаться выше нулевой отметки. Ночью столбики термометров будут показывать 2-7 градуса тепла, днем — 11-16 градусов. Осадков до четверга в Челябинске и области не ожидается.

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До минус 4 градусов опустится температура в Челябинской области. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр. «В ночь с 10 октября на 11 октября в Челябинской области похолодает до нуля, а в низинах до минус 4 градусов. Во вторник днем потеплеет до 10-15 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Двое последующих суток — 12 и 13 октября — температура будет держаться выше нулевой отметки. Ночью столбики термометров будут показывать 2-7 градуса тепла, днем — 11-16 градусов. Осадков до четверга в Челябинске и области не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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