10 октября 2022

Челябинский депутат предложила не брать на фронт родственников погибших в спецоперации

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В Челябинске предложили освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой освободить от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Вместе с коллегами она внесла законопроект на рассмотрение.

«Внесли с коллегами по фракции законопроект об освобождении от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Под близкими подразумеваются; супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат добавила, что факт родства потребуется дополнить данными о совместном проживании с регистрацией по месту жительства на 21 сентября 2022 года. Лантратова считает, что уже мобилизованные, кто потерял близкого родственника в ходе спецоперации, должны получить право уволиться из армии досрочно.

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, предполагает призыв на военную службу порядка 300 тысяч человек. Поставленная Челябинской области задача по призыву выполнена на 70%.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой освободить от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Вместе с коллегами она внесла законопроект на рассмотрение. «Внесли с коллегами по фракции законопроект об освобождении от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Под близкими подразумеваются; супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат добавила, что факт родства потребуется дополнить данными о совместном проживании с регистрацией по месту жительства на 21 сентября 2022 года. Лантратова считает, что уже мобилизованные, кто потерял близкого родственника в ходе спецоперации, должны получить право уволиться из армии досрочно. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, предполагает призыв на военную службу порядка 300 тысяч человек. Поставленная Челябинской области задача по призыву выполнена на 70%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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