Челябинский депутат предложила не брать на фронт родственников погибших в спецоперации

11 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

В Челябинске предложили освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой освободить от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Вместе с коллегами она внесла законопроект на рассмотрение. «Внесли с коллегами по фракции законопроект об освобождении от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Под близкими подразумеваются; супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат добавила, что факт родства потребуется дополнить данными о совместном проживании с регистрацией по месту жительства на 21 сентября 2022 года. Лантратова считает, что уже мобилизованные, кто потерял близкого родственника в ходе спецоперации, должны получить право уволиться из армии досрочно. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, предполагает призыв на военную службу порядка 300 тысяч человек. Поставленная Челябинской области задача по призыву выполнена на 70%.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой освободить от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Вместе с коллегами она внесла законопроект на рассмотрение. «Внесли с коллегами по фракции законопроект об освобождении от мобилизации близких родственников погибших в ходе спецоперации. Под близкими подразумеваются; супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат добавила, что факт родства потребуется дополнить данными о совместном проживании с регистрацией по месту жительства на 21 сентября 2022 года. Лантратова считает, что уже мобилизованные, кто потерял близкого родственника в ходе спецоперации, должны получить право уволиться из армии досрочно. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, предполагает призыв на военную службу порядка 300 тысяч человек. Поставленная Челябинской области задача по призыву выполнена на 70%.