Собянин: семьи мобилизованных получат выплаты в качестве адресной соцпомощи

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин пообещал выдавать соцпомощь семьям мобилизованных в московском Центре поддержки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Близкие родственники мобилизованных москвичей смогут получить выплаты в качестве адресной социальной помощи в Центре поддержки. Об этом сообщил мер города Сергей Собянин.

«Близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, 1с1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи», — написал Собянин в Telegram. Для проведения остальных платежей правительству Москвы необходимы личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов, объяснил мер.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 5 октября Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Согласно документу, меры поддержки будут оказываться членам семьи мобилизованного: детям, супруге и пожилым родственникам.

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Близкие родственники мобилизованных москвичей смогут получить выплаты в качестве адресной социальной помощи в Центре поддержки. Об этом сообщил мер города Сергей Собянин. «Близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, 1с1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи», — написал Собянин в Telegram. Для проведения остальных платежей правительству Москвы необходимы личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов, объяснил мер. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 5 октября Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Согласно документу, меры поддержки будут оказываться членам семьи мобилизованного: детям, супруге и пожилым родственникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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