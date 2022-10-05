Собянин утвердил помощь семьям мобилизованных

05 октября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Согласно указу Собянина, всем членам семьи мобилизованного будет оказана единовременная материальная помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Меры поддержки будут оказываться членам семьи мобилизованного: детям, супруге, пожилым родственникам. Об этом сообщил сам Сергей Собянин. «Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», — сообщается на сайте Сергея Собянина. Так, согласно указу, дети мобилизованных россиян имеют право на внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет. Освобождаются от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Школьникам с 1 по 11 классы также предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Супруге и детям трудоспособного возраста мобилизованного будет оказано содействие в поиске работы. А пожилым родственникам будет предоставлено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания. Всем членам семьи мобилизованного также будет оказана единовременная материальная помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по указу о частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч россиян.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Меры поддержки будут оказываться членам семьи мобилизованного: детям, супруге, пожилым родственникам. Об этом сообщил сам Сергей Собянин. «Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», — сообщается на сайте Сергея Собянина. Так, согласно указу, дети мобилизованных россиян имеют право на внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет. Освобождаются от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Школьникам с 1 по 11 классы также предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Супруге и детям трудоспособного возраста мобилизованного будет оказано содействие в поиске работы. А пожилым родственникам будет предоставлено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания. Всем членам семьи мобилизованного также будет оказана единовременная материальная помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по указу о частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч россиян.