Свердловчанин на иномарке врезался в ЛЭП и перевернулся

Свердловчанин на машине врезался в линию электропередач (ЛЭП) и перевернулся возле Артемовского (Свердловская область). Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина за рулем Vortex Tingo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Автомобиль, потерявший управление, наехал на столб линии электропередачи и опрокинулся», — передает слова пресс-службы ведомства газета «Егоршинские вести».
Авария произошла 11 октября примерно в 19 часов на 12 километре трассы Артемовский-Арамашево. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Быньги под Невьянском водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в ЛЭП.
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