Свердловчанин на иномарке врезался в ЛЭП и перевернулся

Возле Артемовского мужчина на машине врезался в ЛЭП и перевернулся

13 октября 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 12 километре трассы Артемовский-Арамашево Фото: газета «Егоршинские вести» Свердловчанин на машине врезался в линию электропередач (ЛЭП) и перевернулся возле Артемовского (Свердловская область). Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина за рулем Vortex Tingo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Автомобиль, потерявший управление, наехал на столб линии электропередачи и опрокинулся», — передает слова пресс-службы ведомства газета «Егоршинские вести». Авария произошла 11 октября примерно в 19 часов на 12 километре трассы Артемовский-Арамашево. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Быньги под Невьянском водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в ЛЭП.

Свердловчанин на машине врезался в линию электропередач (ЛЭП) и перевернулся возле Артемовского (Свердловская область). Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина за рулем Vortex Tingo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Автомобиль, потерявший управление, наехал на столб линии электропередачи и опрокинулся», — передает слова пресс-службы ведомства газета «Егоршинские вести». Авария произошла 11 октября примерно в 19 часов на 12 километре трассы Артемовский-Арамашево. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Быньги под Невьянском водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в ЛЭП.