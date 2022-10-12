В челябинский спецназ набирают фельдшеров

13 октября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Для службы по контракту в отряде спецназначения принимаются исключительно мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, набирает в свои ряды военных фельдшеров. Объявление о наборе опубликовали в официальной группе отряда в социальных сетях. «В отряд специального назначения осуществляется набор медицинских специалистов (врачей, фельдшеров) на военную службу по контракту. Окажем помощь с получением отношения, достойное денежное довольствие, полное государственное обеспечение», — говорится в сообщении в официальной группе отряда в «ВКонтакте». В объявлении уточнили, что на службу принимают только мужчин. Один год службы будет засчитываться за полтора. Военнослужащий и все члены его семьи получат все социальные гарантии. Ранее в отряд набирали стрелков, снайперов, пулеметчиков, водителей. Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации в РФ, в отряде закрыли все вакантные должности. О наборе медперсонала, в рамках частичной мобилизации, сообщил военком Челябинской области Андрей Максуров. По его словам, в настоящее время медики нужны в танковых и мотострелковых подразделениях. По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в области забронировано от призыва около 75% медицинского персонала.

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, набирает в свои ряды военных фельдшеров. Объявление о наборе опубликовали в официальной группе отряда в социальных сетях. «В отряд специального назначения осуществляется набор медицинских специалистов (врачей, фельдшеров) на военную службу по контракту. Окажем помощь с получением отношения, достойное денежное довольствие, полное государственное обеспечение», — говорится в сообщении в официальной группе отряда в «ВКонтакте». В объявлении уточнили, что на службу принимают только мужчин. Один год службы будет засчитываться за полтора. Военнослужащий и все члены его семьи получат все социальные гарантии. Ранее в отряд набирали стрелков, снайперов, пулеметчиков, водителей. Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации в РФ, в отряде закрыли все вакантные должности. О наборе медперсонала, в рамках частичной мобилизации, сообщил военком Челябинской области Андрей Максуров. По его словам, в настоящее время медики нужны в танковых и мотострелковых подразделениях. По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в области забронировано от призыва около 75% медицинского персонала.