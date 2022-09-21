В челябинский спецназ заканчивают набор добровольцев

Набор в отряд «Оберег» закончится через несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, заканчивает набор новых кандидатов. Согласно сообщению, опубликованному в официальной группе отряда в социальных сетях, набор завершится в ближайшие несколько дней.

«Звонков поступает очень много, не успеваю всем отвечать. В ближайшие несколько дней набор в отряд будет прекращен. Работаем с кандидатами, которые обратились к нам после 1 августа», — говорится в сообщении группы отряда.

Там отмечают, что кандидаты, которые были когда-то приглашены на службу, но потерялись на этапе устройства больше не смогут устроиться. Вакантных должностей в отряде осталось крайне мало, а освобождения новых в ближайшее время не предвидится.

В конце августа отряд открыл набор добровольцев на должности стрелок, снайпер, пулеметчик, водитель. Вступившие в отряд гарантировано получат все социальные гарантии, которые положены военнослужащим по контракту.

Такие же гарантии получат мобилизованные граждане, которых начали вызывать в военкоматы после указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Согласно указу, будет мобилизовано 300 тысяч граждан. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявили в Кремле, главной целью ее проведения является защита населения Донбасса от геноцида. Сейчас Россия борется не только с Украиной, но и с коллективными силами запада.