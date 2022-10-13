В Перми сотни миллионов потратят на ремонт старейшего тубдиспансера

14 октября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Начальная цена ремонта 215 миллионов рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми отремонтируют здание терапевтического корпуса туберкулезного диспансера по адресу Шоссе Космонавтов, 160. На капремонт медучрежения власти готовы потратить 215 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект — ГБУЗ ПК „Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр“. Срок выполнения работ — 13 месяцев: с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года», — указано в техническом задании закупки. Начальная цена закупки — 215 760 590 рублей. Заявки принимаются до 25 октября. Стоит отметить, что ранее власти уже объявляли конкурс, однако желающих ремонтировать корпус не нашлось. Ранее URA.RU сообщало, что власти не смогли продать здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Лукоянова, 33. Двухэтажное кирпичное здание и земельный участок были выставлены на продажу за 23,2 млн рублей.

В Перми отремонтируют здание терапевтического корпуса туберкулезного диспансера по адресу Шоссе Космонавтов, 160. На капремонт медучрежения власти готовы потратить 215 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект — ГБУЗ ПК „Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр“. Срок выполнения работ — 13 месяцев: с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года», — указано в техническом задании закупки. Начальная цена закупки — 215 760 590 рублей. Заявки принимаются до 25 октября. Стоит отметить, что ранее власти уже объявляли конкурс, однако желающих ремонтировать корпус не нашлось. Ранее URA.RU сообщало, что власти не смогли продать здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Лукоянова, 33. Двухэтажное кирпичное здание и земельный участок были выставлены на продажу за 23,2 млн рублей.