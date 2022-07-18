Пермские власти не смогли продать здание бывшего тубдиспансера

19 июля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Минимущаства Пермского края оценило здание бывшего тубдиспансера в 23,2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти не смогли продать здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Лукоянова, 33. Итоги торгов по продаже краевого имущества опубликованы на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (минимущество Пермского края). «Продажа краевого имущества в порядке приватизации на аукционе в электронной форме по лоту № 1 признана несостоявшейся по причине ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества», — сообщается на сайте. Двухэтажное кирпичное здание бывшего медучреждения и земельный участок под ним были выставлены на продажу в июне по начальной цене 23,2 млн рублей. Также на нашлось покупателей на здание токсикологии в Березниках (ул. Деменва, 4А), которое предлагалось к продаже за 2,6 млн рублей и здание ветлечебницы в Перми (ул. Магистральная. 25), выставленное на продажу за 6,2 млн рублей. Уточняется, что аукционы по этим лотам признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них.

Власти не смогли продать здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Лукоянова, 33. Итоги торгов по продаже краевого имущества опубликованы на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (минимущество Пермского края). «Продажа краевого имущества в порядке приватизации на аукционе в электронной форме по лоту № 1 признана несостоявшейся по причине ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества», — сообщается на сайте. Двухэтажное кирпичное здание бывшего медучреждения и земельный участок под ним были выставлены на продажу в июне по начальной цене 23,2 млн рублей. Также на нашлось покупателей на здание токсикологии в Березниках (ул. Деменва, 4А), которое предлагалось к продаже за 2,6 млн рублей и здание ветлечебницы в Перми (ул. Магистральная. 25), выставленное на продажу за 6,2 млн рублей. Уточняется, что аукционы по этим лотам признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них.