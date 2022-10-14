Минобороны: армия России овладела господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

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Минобороны сообщили об уничтожении 90 украинских бойцов в районе села Времевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ захватили высоты в районе села Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Войска РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки ДНР в ходе отступления ВСУ. Свыше 90 украинских военнослужащих уничтожено», — сообщили в ведомстве. Помимо этого были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

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Вооруженные силы РФ захватили высоты в районе села Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Войска РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки ДНР в ходе отступления ВСУ. Свыше 90 украинских военнослужащих уничтожено», — сообщили в ведомстве. Помимо этого были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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