Минобороны: армия России овладела господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

Минобороны сообщили об уничтожении 90 украинских бойцов в районе села Времевка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ захватили высоты в районе села Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Войска РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки ДНР в ходе отступления ВСУ. Свыше 90 украинских военнослужащих уничтожено», — сообщили в ведомстве. Помимо этого были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
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