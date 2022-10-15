Пленный майор ВСУ раскрыл, что вытворяли украинские солдаты в Мариуполе

Майор ВСУ: в Мариуполе украинцы занимались мародерством, прикрываясь символикой ВС РФ

15 октября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

ВСУ изображали из себя российских солдат, чтобы скрыть свои преступления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко. «Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты. Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.

Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко. «Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты. Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.