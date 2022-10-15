Пленный майор ВСУ раскрыл, что вытворяли украинские солдаты в Мариуполе

Майор ВСУ: в Мариуполе украинцы занимались мародерством, прикрываясь символикой ВС РФ
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, сво, специальная военная операция
ВСУ изображали из себя российских солдат, чтобы скрыть свои преступления Фото:
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Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

«Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты.

Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.

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Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко. «Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты. Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.
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