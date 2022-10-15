Пленный майор ВСУ раскрыл, что вытворяли украинские солдаты в Мариуполе

Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.
«Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты.
Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.
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Украинские военные занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ). В этом признался пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко. «Вылазки в город осуществлял […] батальон морской пехоты, именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», — передает РИА «Новости» слова пленного. По его словам, украинские бойцы, пользуясь своим «прикрытием», при возвращении из вылазок приносили с собой еду и сигареты. Кроме того, некоторые украинские бойцы, проходя мимо зданий в городе, для перестраховки могли закинуть в подвалы гранаты, «могли стрелять из РПГ». Мищенко утверждает, что ВСУ даже не разбирались, находятся ли там гражданские или нет. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов доложил о том, что украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Он добавил, что пострадавших нет.