В Челябинской области неделя начнется со снегопада

В Челябинске пока не установился снежный покров (фото из архива)
В Челябинской области следующая неделя начнется со снегопада. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.
«В ночь на понедельник, 17 октября, в Челябинской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура под утро составит -2+3 градуса», — говорится на сайте метеорологов.
Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в регионе пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.
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