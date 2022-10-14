14 октября 2022
13 октября 2022

В Челябинской области неделя начнется со снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, сугроб, голубь, птица, снегу по колено
В Челябинске пока не установился снежный покров (фото из архива) Фото:

В Челябинской области следующая неделя начнется со снегопада. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 17 октября, в Челябинской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура под утро составит -2+3 градуса», — говорится на сайте метеорологов.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в регионе пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области следующая неделя начнется со снегопада. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 17 октября, в Челябинской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура под утро составит -2+3 градуса», — говорится на сайте метеорологов. Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в регионе пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...