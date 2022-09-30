В Нижневартовске десятки огнеборцев тушили пожар. Видео

01 октября 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

32 сотрудника МЧС тушили пожар площадью 300 квадратных метров (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на улице Первомайская загорелся гараж, под одной крышей с которым были дом и баня. Огонь тушили 32 сотрудника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 22:16 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в индивидуальном гараже. Первые подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение в гараже, находящимся под одной кровлей с дачным домом и баней. В 23:12 было ликвидировано открытое горение на площади около 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние дома. «По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в окружном МЧС. В соцсетях очевидцы поделились видео пожара. «Возле музея Русского быта», — подписал Дмитрий Уфимцев в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Музей находится на улице Первомайская. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги.

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Первомайская загорелся гараж, под одной крышей с которым были дом и баня. Огонь тушили 32 сотрудника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 22:16 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в индивидуальном гараже. Первые подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение в гараже, находящимся под одной кровлей с дачным домом и баней. В 23:12 было ликвидировано открытое горение на площади около 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние дома. «По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в окружном МЧС. В соцсетях очевидцы поделились видео пожара. «Возле музея Русского быта», — подписал Дмитрий Уфимцев в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Музей находится на улице Первомайская. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги.