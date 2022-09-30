30 сентября 2022

В Нижневартовске десятки огнеборцев тушили пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
32 сотрудника МЧС тушили пожар площадью 300 квадратных метров (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Первомайская загорелся гараж, под одной крышей с которым были дом и баня. Огонь тушили 32 сотрудника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства.

«В 22:16 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в индивидуальном гараже. Первые подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение в гараже, находящимся под одной кровлей с дачным домом и баней. В 23:12 было ликвидировано открытое горение на площади около 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние дома. «По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в окружном МЧС.

В соцсетях очевидцы поделились видео пожара. «Возле музея Русского быта», — подписал Дмитрий Уфимцев в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Музей находится на улице Первомайская.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Первомайская загорелся гараж, под одной крышей с которым были дом и баня. Огонь тушили 32 сотрудника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 22:16 диспетчеру Нижневартовского гарнизона поступило сообщение о возгорании в индивидуальном гараже. Первые подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение в гараже, находящимся под одной кровлей с дачным домом и баней. В 23:12 было ликвидировано открытое горение на площади около 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние дома. «По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в окружном МЧС. В соцсетях очевидцы поделились видео пожара. «Возле музея Русского быта», — подписал Дмитрий Уфимцев в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Музей находится на улице Первомайская. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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