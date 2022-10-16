Пропавшую под Челябинском 15-летнюю девочку ищут в Тюменской области. Скрин

16 октября 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Девочка ушла из дома 14 октября и с тех пор не выходила на связь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе. Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки. Скрин: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области

Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе. Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.