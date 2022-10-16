Пропавшую под Челябинском 15-летнюю девочку ищут в Тюменской области. Скрин

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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
Девочка ушла из дома 14 октября и с тех пор не выходила на связь (архивное фото) Фото:

Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.

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Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе. Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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