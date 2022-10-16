Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».
«Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе.
Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.
Скрин: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Пропавшая в Чебаркуле (Челябинская область) 15-летняя девочка может находиться в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) город Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — указывается в ориентировке. Спустя день после ее пропажи тюменское отделение «Лизы Алерт» предупредило, что девочка может находиться в их регионе. Ранее URA.RU сообщало, что подростка можно опознать по следующим приметам: черные волосы, худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.