Девушка накануне ушла из дома (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области пропала 15-летняя девочка. Информацию об этом URA.RUподтвердили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт».

«Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) г. Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — уточнили в ориентировке поискового отряда.

В качестве особых примет координаторы сообщили, что рост девушки составляет 164 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.