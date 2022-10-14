Девушка накануне ушла из дома (фото из архива)
В Чебаркуле Челябинской области пропала 15-летняя девочка. Информацию об этом URA.RUподтвердили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт».
«Гагулина Карина Александровна, 15 лет (2007 г. р.) г. Чебаркуль, Челябинская обл. C 14 октября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — уточнили в ориентировке поискового отряда.
В качестве особых примет координаторы сообщили, что рост девушки составляет 164 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.
Девушка ушла из дома накануне,14 октября
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