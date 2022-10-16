Рогов: ВСУ дважды провели учения по форсированию Днепра

В Запорожье рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В октябре украинские войска уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, <…> в октябре как минимум речь идет о двух учениях», — рассказал Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, боевое слаживание ВСУ началось во второй половине сентября в районе населенного пункта Вольноандреевка. По его словам, он находится на верхней верфи Днепра.
Ранее Рогов заявлял, что британцы тренируют элиту украинских военнослужащих. По его словам, действия ВСУ в Запорожье курируются британцами.
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