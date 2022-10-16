16 октября 2022

Рогов: ВСУ дважды провели учения по форсированию Днепра

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, пулеметчик, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка
В Запорожье рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В октябре украинские войска уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, <…> в октябре как минимум речь идет о двух учениях», — рассказал Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, боевое слаживание ВСУ началось во второй половине сентября в районе населенного пункта Вольноандреевка. По его словам, он находится на верхней верфи Днепра.

Ранее Рогов заявлял, что британцы тренируют элиту украинских военнослужащих. По его словам, действия ВСУ в Запорожье курируются британцами.

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В октябре украинские войска уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, <…> в октябре как минимум речь идет о двух учениях», — рассказал Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, боевое слаживание ВСУ началось во второй половине сентября в районе населенного пункта Вольноандреевка. По его словам, он находится на верхней верфи Днепра. Ранее Рогов заявлял, что британцы тренируют элиту украинских военнослужащих. По его словам, действия ВСУ в Запорожье курируются британцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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