Рогов: британцы тренируют элиту ВСУ для захвата Запорожской АЭС

06 октября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

По словам Рогова, действия ВСУ в Запорожье курируются британцами Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские специалисты обучают элитные подразделения вооруженных сил Украины для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Элиту ВСУ при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС», — цитирует Рогова ТАСС в своем telegram-канале. Член главного совета ВГА Запорожья также подчеркнул, что все действия ВСУ в Запорожской области находятся под контролем британцев. «Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды», — добавил Рогов. Ранее Рогов заявил о том, что ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил. По словам Рогова, количество вооружений и личного состава ВСУ на запорожской линии намного больше, чем было за все время проведения спецоперации.

Британские специалисты обучают элитные подразделения вооруженных сил Украины для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Элиту ВСУ при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС», — цитирует Рогова ТАСС в своем telegram-канале. Член главного совета ВГА Запорожья также подчеркнул, что все действия ВСУ в Запорожской области находятся под контролем британцев. «Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды», — добавил Рогов. Ранее Рогов заявил о том, что ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил. По словам Рогова, количество вооружений и личного состава ВСУ на запорожской линии намного больше, чем было за все время проведения спецоперации.