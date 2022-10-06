Рогов: британцы тренируют элиту ВСУ для захвата Запорожской АЭС

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По словам Рогова, действия ВСУ в Запорожье курируются британцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британские специалисты обучают элитные подразделения вооруженных сил Украины для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Элиту ВСУ при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС», — цитирует Рогова ТАСС в своем telegram-канале. Член главного совета ВГА Запорожья также подчеркнул, что все действия ВСУ в Запорожской области находятся под контролем британцев. «Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды», — добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил о том, что ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил. По словам Рогова, количество вооружений и личного состава ВСУ на запорожской линии намного больше, чем было за все время проведения спецоперации.

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Британские специалисты обучают элитные подразделения вооруженных сил Украины для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Элиту ВСУ при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС», — цитирует Рогова ТАСС в своем telegram-канале. Член главного совета ВГА Запорожья также подчеркнул, что все действия ВСУ в Запорожской области находятся под контролем британцев. «Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды», — добавил Рогов. Ранее Рогов заявил о том, что ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил. По словам Рогова, количество вооружений и личного состава ВСУ на запорожской линии намного больше, чем было за все время проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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