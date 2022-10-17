В Москве прекращают розыск уклонистов

17 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Москве заявили об окончании мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Розыск уклонистов в Москве с 17 октября прекращается. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — приводит слова Локтева telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».

Розыск уклонистов в Москве с 17 октября прекращается. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — приводит слова Локтева telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».