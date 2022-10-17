В Москве прекращают розыск уклонистов

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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
В Москве заявили об окончании мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Розыск уклонистов в Москве с 17 октября прекращается. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — приводит слова Локтева telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».

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Розыск уклонистов в Москве с 17 октября прекращается. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — приводит слова Локтева telegram-канал Shot. Ранее стало известно, что в Москве завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что выполнить задачи по частичной мобилизации удалось «благодаря чувству долга и патриотизму москвичей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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