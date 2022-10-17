Всемирный банк перевел займы Белоруссии в статус необслуживаемых

18 октября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Белоруссия просрочила платежи Всемирному банку на сумму 68,4 миллиона долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белорусии займов в статус необслуживаемых. Об этом говорится в заявлении международной финансовой организации. «С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Всемирного банка. Отмечается, что решение было принято из-за того, что Минск просрочил платежи на сумму 68,4 миллиона долларов. 24 февраля президент РФ Владимир путин заявил о начале спецоперации для демилитаризации и денационализации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В марте Всемирный банк остановил все программы в России и Белоруссии. Ранее сообщалось, что глава Минфина Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белорусии займов в статус необслуживаемых. Об этом говорится в заявлении международной финансовой организации. «С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Всемирного банка. Отмечается, что решение было принято из-за того, что Минск просрочил платежи на сумму 68,4 миллиона долларов. 24 февраля президент РФ Владимир путин заявил о начале спецоперации для демилитаризации и денационализации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В марте Всемирный банк остановил все программы в России и Белоруссии. Ранее сообщалось, что глава Минфина Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.