Челябинский экс-силовик распространял детскую порнографию через интернет

В Челябинской области бывший сотрудник МВД РФ распространял детскую порнографию через интернет. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, отдыхая на одном из курортов Миасса, обвиняемый разместил в сети фото с порнографическим изображением детей.
«По версии следствия, бывший сотрудник в начале апреля, находясь на территории курорта в Миассе, с помощью компьютера распространил в социальной сети фотографии с порнографическим изображением несовершеннолетних. Преступление выявлено сотрудниками УУР ГУВД области», — сообщил URA.RU источник.
В личной жизни у бывшего представителя правоохранительных органах не было предпосылок к преступлению. У него есть жена, судимостей до этого момента не имел. Ранее он служил в транспортной полиции, а затем в исправительной колонии.
На время следствия ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время дело передано на рассмотрение в горсуд Миасса. Однако в суде URA.RU сообщили, что материалы по данному делу еще не поступали.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog