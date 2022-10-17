17 октября 2022

Челябинский экс-силовик распространял детскую порнографию через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего силовика могут отправить за решетку на срок от 3 до 10 лет Фото:

В Челябинской области бывший сотрудник МВД РФ распространял детскую порнографию через интернет. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, отдыхая на одном из курортов Миасса, обвиняемый разместил в сети фото с порнографическим изображением детей.

«По версии следствия, бывший сотрудник в начале апреля, находясь на территории курорта в Миассе, с помощью компьютера распространил в социальной сети фотографии с порнографическим изображением несовершеннолетних. Преступление выявлено сотрудниками УУР ГУВД области», — сообщил URA.RU источник.

В личной жизни у бывшего представителя правоохранительных органах не было предпосылок к преступлению. У него есть жена, судимостей до этого момента не имел. Ранее он служил в транспортной полиции, а затем в исправительной колонии.

На время следствия ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время дело передано на рассмотрение в горсуд Миасса. Однако в суде URA.RU сообщили, что материалы по данному делу еще не поступали.

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В Челябинской области бывший сотрудник МВД РФ распространял детскую порнографию через интернет. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, отдыхая на одном из курортов Миасса, обвиняемый разместил в сети фото с порнографическим изображением детей. «По версии следствия, бывший сотрудник в начале апреля, находясь на территории курорта в Миассе, с помощью компьютера распространил в социальной сети фотографии с порнографическим изображением несовершеннолетних. Преступление выявлено сотрудниками УУР ГУВД области», — сообщил URA.RU источник. В личной жизни у бывшего представителя правоохранительных органах не было предпосылок к преступлению. У него есть жена, судимостей до этого момента не имел. Ранее он служил в транспортной полиции, а затем в исправительной колонии. На время следствия ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время дело передано на рассмотрение в горсуд Миасса. Однако в суде URA.RU сообщили, что материалы по данному делу еще не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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