Челябинскую сеть «Монетка» оштрафовали за скидки на имбирь

Антимонопольная служба Челябинской области (УФАС) оштрафовала торговую сеть «Монетка» за продажу имбиря с фиктивными скидками по цене в 999 рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это является нечестным методом ведения бизнеса.
«Служба зафиксировала недобросовестное поведение компании „Монетка“ во время пандемии и ажиотажного спроса на имбирь. В этот период торговая сеть установила фиктивную скидку на имбирь в размере 79% и 59% и с ценником в 999 рублей. Это нечестный метод ведения бизнеса», — отметили в ведомстве.
В антимонопольном органе считают, что потребители были введены в заблуждение о предыдущей цене товара и предоставлении значительной скидки. Челябинское УФАС сразу после данного факта выдало «Монетке» предупреждение, но торговая сеть отказалась его исполнять.
В итоге после рассмотрения дела служба оштрафовала торговую сеть. Суд признал законность штрафа, и теперь «Монетка» должна заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей.
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