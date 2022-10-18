В Перми умерла создатель первого паллиативного отделения Прикамья

19 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Пермь простится с прославленным врачом 21 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми скончалась заслуженный врач России Людмила Полякова, которая долгие годы возглавляла городскую клиническую больницу №7 и создала первое в Прикамье отделение паллиативной помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «C прискорбием сообщаем, что на 70-м году ушла из жизни заслуженный врач РФ, бывший главный врач Городской клинической больницы №7 (ныне Клиническая больница Свердловского района) Людмила Вадимовна Полякова», — сообщается в telegram-канале минздрава. Полякова проработала в медицине более 40 лет. Людмила Полякова начала работать на малой родине в ЦРБ Октябрьского района заведующей родильным отделением местной больницы. В 1986 году перешла на должность заведующей женской консультацией Свердловского района Перми. Именно под ее руководством был открыт первый в Пермском крае подростковый центр при женской консультации. С 1992 года она возглавила женскую консультацию Свердловского района, а в 1999-м — ГКБ № 7, где трудилась до 2018 года. При ней в больнице созданы первое в Прикамье паллиативное отделение и городское отделение сестринского ухода. Прощание с Людмилой Поляковой состоится 21 октября с 9:40 до 10:00 (отпевание с 10:00 до 10:30) и с 10:30 в Храме Андрея Первозванного (Пермь, улица Старцева,140а).

В Перми скончалась заслуженный врач России Людмила Полякова, которая долгие годы возглавляла городскую клиническую больницу №7 и создала первое в Прикамье отделение паллиативной помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «C прискорбием сообщаем, что на 70-м году ушла из жизни заслуженный врач РФ, бывший главный врач Городской клинической больницы №7 (ныне Клиническая больница Свердловского района) Людмила Вадимовна Полякова», — сообщается в telegram-канале минздрава. Полякова проработала в медицине более 40 лет. Людмила Полякова начала работать на малой родине в ЦРБ Октябрьского района заведующей родильным отделением местной больницы. В 1986 году перешла на должность заведующей женской консультацией Свердловского района Перми. Именно под ее руководством был открыт первый в Пермском крае подростковый центр при женской консультации. С 1992 года она возглавила женскую консультацию Свердловского района, а в 1999-м — ГКБ № 7, где трудилась до 2018 года. При ней в больнице созданы первое в Прикамье паллиативное отделение и городское отделение сестринского ухода. Прощание с Людмилой Поляковой состоится 21 октября с 9:40 до 10:00 (отпевание с 10:00 до 10:30) и с 10:30 в Храме Андрея Первозванного (Пермь, улица Старцева,140а).