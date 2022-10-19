В спецоперации на Украине погиб доброволец из пермского села

В село Крылово Пермского края пришла похоронка семье добровольца

В село Крылово Пермского края пришла первая похоронка о погибшем добровольце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб доброволец Владимир Пирогов из села Крылово Осинского района. О том, что родным бойца пришла похоронка, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Думы Осинского городского округа Ирина Чугаева. Погибший был ее одноклассником.

«Первая похоронка родным с Украины в наше село. Погиб наш земляк — доброволец Пирогов Владимир. Довелось мне учится в Крыловской школе 2 года, это был 6 и 7 классы моей школьной жизни. Владимир был моим одноклассником, мальчик-красавчик, в которого, наверное, были влюблены половина девчонок нашего класса, и я в том числе. Настоящий мужчина, семьянин, отец с большой буквы, счастливый дед», — отозвалась о погибшем добровольце депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в спецоперации на Украине погиб тренер спортивной школы по дзюдо Алексей Шварев, который имел опыт в боевых действиях. Ему было 56 лет.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, а 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей для участия в СВО воинской специальностью.