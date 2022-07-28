В спецоперации на Украине погиб тренер из Перми

29 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Алексея Шварева похоронят на Северном кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU В спецоперации на Украине погиб тренер спортивной школы по дзюдо Алексей Шварев. Об этом сообщил «Российский Союз Боевых Искусств Пермского края» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «В июле, в ходе специальной военной операции на Украине, героически погиб доброволец Шварев Алексей Рафаэльевич, при исполнении воинского долга за пределами Отечества, освобождавшего мирных жителей Донбасса от нацистской Украины. Имел опыт в боевых действиях, награжден орденами и медалями. Ему было 56 лет», — сообщается в посте. Алексей Шварев — тренер спортивной школы по дзюдо «Пермский кодокан», тренер высшей категории, КМС СССР по дзюдо и самбо. Прощание с погибшим пройдет у Дома офицеров, мужчину похоронят в военном квартале Северного кладбища. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, эта вынужденная мера необходима для денацификации и демилитаризации Украины, а также для оказания помощи ДНР и ЛНР.

В спецоперации на Украине погиб тренер спортивной школы по дзюдо Алексей Шварев. Об этом сообщил «Российский Союз Боевых Искусств Пермского края» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «В июле, в ходе специальной военной операции на Украине, героически погиб доброволец Шварев Алексей Рафаэльевич, при исполнении воинского долга за пределами Отечества, освобождавшего мирных жителей Донбасса от нацистской Украины. Имел опыт в боевых действиях, награжден орденами и медалями. Ему было 56 лет», — сообщается в посте. Алексей Шварев — тренер спортивной школы по дзюдо «Пермский кодокан», тренер высшей категории, КМС СССР по дзюдо и самбо. Прощание с погибшим пройдет у Дома офицеров, мужчину похоронят в военном квартале Северного кладбища. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, эта вынужденная мера необходима для денацификации и демилитаризации Украины, а также для оказания помощи ДНР и ЛНР.