Военный историк заявил об угрозе от НАТО на западе Украины. Видео

20 октября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Кнутов сообщил, что как только американские войска были переброшены в Польшу, они сразу направились на белорусскую границу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили войска на границе с Белоруссией. Об этом сообщил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. «Возникла реальная угроза вторжения украинских войск на территорию Белоруссии и госпереворота там же. В этих условиях [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, как участник союзного государства, обратился за помощью к России. РФ поставила комплексы „Искандер-М“ и комплексы С-400. Оба относятся в НАТО к комплексам запрета доступа», — передает слова Кнутова Пятый канал. Также директор музея ПВО добавил, что в НАТО решили развернуть 300 тысяч человек. В частности, в Прибалтике, Польше и Румынии. Переброшены были преимущественно американские войска. «Самое главное — когда американцы прибыли в Польшу, они направились как раз на границу с Белоруссией и, соответственно, с Россией», — заключил Кнутов. Ранее сообщало о начале масштабных учений НАТО в Литве. Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что Североатлантический альянс намеренно старается создать напряженность, проводя мероприятие на литовско-белорусской границе. Об этом сообщало «Федеральное агентство новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили войска на границе с Белоруссией. Об этом сообщил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. «Возникла реальная угроза вторжения украинских войск на территорию Белоруссии и госпереворота там же. В этих условиях [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, как участник союзного государства, обратился за помощью к России. РФ поставила комплексы „Искандер-М“ и комплексы С-400. Оба относятся в НАТО к комплексам запрета доступа», — передает слова Кнутова Пятый канал. Также директор музея ПВО добавил, что в НАТО решили развернуть 300 тысяч человек. В частности, в Прибалтике, Польше и Румынии. Переброшены были преимущественно американские войска. «Самое главное — когда американцы прибыли в Польшу, они направились как раз на границу с Белоруссией и, соответственно, с Россией», — заключил Кнутов. Ранее сообщало о начале масштабных учений НАТО в Литве. Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что Североатлантический альянс намеренно старается создать напряженность, проводя мероприятие на литовско-белорусской границе. Об этом сообщало «Федеральное агентство новостей».