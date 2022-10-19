19 октября 2022

Прокуратура ХМАО оспорила оправдательный приговор присяжных для обвиняемого в убийстве

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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокуратура добилась отмены оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве бизнесмена из Ханты-Мансийска Сергея Григорьева Фото:

Прокуратура ХМАО оспорила вердикт присяжных по резонансному делу об убийстве влиятельного бизнесмена Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска, совершенном с особой жестокостью. В пресс-службе прокуратуры журналисту URA.RU сообщили, что ранее присяжные посчитали обвиняемого жителя Санкт-Петербурга невиновным.

«Житель Санкт-Петербурга обвинялся в убийстве с особой жестокостью директора ООО „Праздник“ Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска. Подсудимый был оправдан коллегией присяжных заседателей. Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Убийство бизнесмена Григорьева произошло в 2018 году. По версии следствия, обвиняемый приревновал к более удачливому сопернику свою бывшую девушку, которая бросила его и собралась замуж за Григорьева. Убийца проник в квартиру бизнесмена и в ходе ссоры, согласно данным обвинительного заключения, ударил ножом Григорьева не менее 17 раз. От полученных ранений Григорьев скончался. Обвиняемый уехал домой в Санкт-Петербург, где скрывался от правосудия до ноября 2020 года. Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о непричастности подсудимого к совершению убийства, но после обжалования прокурором оправдательный приговор отменили, а уголовное дело направили на новое рассмотрение, уже в ином составе суда.

Ранее URA.RU писало об убийстве Григорьева, который после отставки из правоохранительных органов стал бизнесменом. Григорьеву было 58 лет.

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Прокуратура ХМАО оспорила вердикт присяжных по резонансному делу об убийстве влиятельного бизнесмена Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска, совершенном с особой жестокостью. В пресс-службе прокуратуры журналисту URA.RU сообщили, что ранее присяжные посчитали обвиняемого жителя Санкт-Петербурга невиновным. «Житель Санкт-Петербурга обвинялся в убийстве с особой жестокостью директора ООО „Праздник“ Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска. Подсудимый был оправдан коллегией присяжных заседателей. Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства. Убийство бизнесмена Григорьева произошло в 2018 году. По версии следствия, обвиняемый приревновал к более удачливому сопернику свою бывшую девушку, которая бросила его и собралась замуж за Григорьева. Убийца проник в квартиру бизнесмена и в ходе ссоры, согласно данным обвинительного заключения, ударил ножом Григорьева не менее 17 раз. От полученных ранений Григорьев скончался. Обвиняемый уехал домой в Санкт-Петербург, где скрывался от правосудия до ноября 2020 года. Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о непричастности подсудимого к совершению убийства, но после обжалования прокурором оправдательный приговор отменили, а уголовное дело направили на новое рассмотрение, уже в ином составе суда. Ранее URA.RU писало об убийстве Григорьева, который после отставки из правоохранительных органов стал бизнесменом. Григорьеву было 58 лет.
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