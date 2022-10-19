Прокуратура ХМАО оспорила оправдательный приговор присяжных для обвиняемого в убийстве

20 октября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Прокуратура добилась отмены оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве бизнесмена из Ханты-Мансийска Сергея Григорьева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура ХМАО оспорила вердикт присяжных по резонансному делу об убийстве влиятельного бизнесмена Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска, совершенном с особой жестокостью. В пресс-службе прокуратуры журналисту URA.RU сообщили, что ранее присяжные посчитали обвиняемого жителя Санкт-Петербурга невиновным. «Житель Санкт-Петербурга обвинялся в убийстве с особой жестокостью директора ООО „Праздник“ Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска. Подсудимый был оправдан коллегией присяжных заседателей. Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства. Убийство бизнесмена Григорьева произошло в 2018 году. По версии следствия, обвиняемый приревновал к более удачливому сопернику свою бывшую девушку, которая бросила его и собралась замуж за Григорьева. Убийца проник в квартиру бизнесмена и в ходе ссоры, согласно данным обвинительного заключения, ударил ножом Григорьева не менее 17 раз. От полученных ранений Григорьев скончался. Обвиняемый уехал домой в Санкт-Петербург, где скрывался от правосудия до ноября 2020 года. Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о непричастности подсудимого к совершению убийства, но после обжалования прокурором оправдательный приговор отменили, а уголовное дело направили на новое рассмотрение, уже в ином составе суда. Ранее URA.RU писало об убийстве Григорьева, который после отставки из правоохранительных органов стал бизнесменом. Григорьеву было 58 лет.

Прокуратура ХМАО оспорила вердикт присяжных по резонансному делу об убийстве влиятельного бизнесмена Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска, совершенном с особой жестокостью. В пресс-службе прокуратуры журналисту URA.RU сообщили, что ранее присяжные посчитали обвиняемого жителя Санкт-Петербурга невиновным. «Житель Санкт-Петербурга обвинялся в убийстве с особой жестокостью директора ООО „Праздник“ Сергея Григорьева из Ханты-Мансийска. Подсудимый был оправдан коллегией присяжных заседателей. Государственный обвинитель, не согласившись с реабилитирующим судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства. Убийство бизнесмена Григорьева произошло в 2018 году. По версии следствия, обвиняемый приревновал к более удачливому сопернику свою бывшую девушку, которая бросила его и собралась замуж за Григорьева. Убийца проник в квартиру бизнесмена и в ходе ссоры, согласно данным обвинительного заключения, ударил ножом Григорьева не менее 17 раз. От полученных ранений Григорьев скончался. Обвиняемый уехал домой в Санкт-Петербург, где скрывался от правосудия до ноября 2020 года. Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о непричастности подсудимого к совершению убийства, но после обжалования прокурором оправдательный приговор отменили, а уголовное дело направили на новое рассмотрение, уже в ином составе суда. Ранее URA.RU писало об убийстве Григорьева, который после отставки из правоохранительных органов стал бизнесменом. Григорьеву было 58 лет.