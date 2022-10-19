Пермяки устроили свалку во дворе дома из-за убранных мусорных контейнеров. Фото

20 октября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что мусор из свалки разлетается по окрестностям Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В одном из дворов Перми местные жители устроили свалку после того, как оттуда убрали мусорные контейнеры. Как сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», груда мусора образовалась у дома на перекрестке улицы Авиастроительной и улицы Уральской. «Ул. Авиационная, перекресток с Уральской. Администрация Мотовилихинского района убрали контейнеры мусорные. Без предупреждения, мусорных баков поблизости нигде нет», — пишет автор поста. Также он сообщает, что мусор разлетается по окрестностям, у свалки лежат мертвые крысы. Как сообщают местные жители в районной администрации не реагируют на просьбы жильцов. В администрацию Мотовилихинского района и администрацию Перми направлены запросы. В комментариях многие начали осуждать местных жителей, который образовали свалку, а не несут мусор до соседних контейнеров: «Два дома пройти до площадки не могут? Сами накидали, сами и живите». Другие беспокоятся, что даже после убранных контейнеров мусорный оператор продолжит брать деньги за вывоз отходов. Ранее URA.RU также рассказывало о мусорном коллапсе, произошедшем в городе Губаха в Пермском крае. Со многих дворов и из города мусор не вывозили несколько дней. Образовавшаяся свалка на месте, где убрали мусорные контейнеры «ЧП ДТП Пермь» в vk.com

В одном из дворов Перми местные жители устроили свалку после того, как оттуда убрали мусорные контейнеры. Как сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», груда мусора образовалась у дома на перекрестке улицы Авиастроительной и улицы Уральской. «Ул. Авиационная, перекресток с Уральской. Администрация Мотовилихинского района убрали контейнеры мусорные. Без предупреждения, мусорных баков поблизости нигде нет», — пишет автор поста. Также он сообщает, что мусор разлетается по окрестностям, у свалки лежат мертвые крысы. Как сообщают местные жители в районной администрации не реагируют на просьбы жильцов. В администрацию Мотовилихинского района и администрацию Перми направлены запросы. В комментариях многие начали осуждать местных жителей, который образовали свалку, а не несут мусор до соседних контейнеров: «Два дома пройти до площадки не могут? Сами накидали, сами и живите». Другие беспокоятся, что даже после убранных контейнеров мусорный оператор продолжит брать деньги за вывоз отходов. Ранее URA.RU также рассказывало о мусорном коллапсе, произошедшем в городе Губаха в Пермском крае. Со многих дворов и из города мусор не вывозили несколько дней.