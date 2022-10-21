Челябинский депутат Госдумы заявил о новой работе для жителей Запорожья

Станислав Наумов озвучил сферы, в которых будут реализованы первые проекты трудоустройства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов заявил о создании рабочих мест для жителей Запорожья, чью область он курирует от ЛДПР. Наумов сообщил URA.RU, что первые проекты будут реализованы в сферах машиностроения, легкой промышленности, металлургии и фармацевтике.

«Рабочие места в Запорожье, за работу с которым я — по решению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — отвечаю лично, создадим с помощью Ростехнологий и Промсвязьбанка. Первые проекты будут в машиностроении, в легкой промышленности, в металлургии и в фармацевтике. Отдельно вместе с Опорой России поможем местному бизнесу создать современную розничную торговлю», — отметил Наумов URA.RU.

Парламентарий заявил, что ситуация сейчас не самая простая, однако команда ЛДПР работает на опережение. Для новых сфер будут подготовлены кадры.

«На уровне экономической политики будем поддерживать создание особой экономической зоны и продвигать ее среди иностранных инвесторов. Аналогичные приоритеты для поддержки предпринимателей ДНР, ЛНР и Херсонской области в работе у моих коллег по фракции», — подчеркнул Наумов.

Ранее в ЛДПР закрепили за каждой присоединенной территорией депутата, который будет курировать ее развитие. Наумов начал отвечать за Запорожскую область.

Четыре освобожденные территории вошли в состав России в результате проведенных референдумов. Они признаны состоявшимися, при этом практически все население отдали свои голоса за присоединение к России.