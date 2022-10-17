Челябинский депутат Госдумы стал куратором Запорожья от ЛДПР

Депутат Госдумы из Челябинской области, избранный по спискам ЛДПР, Станислав Наумов будет курировать Запорожье как новый регион РФ. Такое решение принято на заседании партийной фракции 17 октября.
«Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий будет лично курировать все четыре новых субъекта России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В связи с особой важностью этой работы у каждого региона будет и отдельный депутат-куратор. Запорожье будет курировать Станислав Наумов», — говорится в официальном telegram-канале фракции.
Донецкую народную республику будет курировать Владимир Кошелев, Луганскую народную республику — ее уроженец Аркадий Свистунов. За Херсонскую область станет отвечать Андрей Луговой.
Референдумы о присоединении к России новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Донбасса, Херсона, Запорожья высказались за вхождение в состав РФ.
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