Мобилизованных свердловчан свозят в новые места

22 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

По словам источника в ЦВО, сейчас мобилизованные делятся на две большие группы, и готовят их по разным программам (архивное фото с тренировочного полигона) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Группу мобилизованных свердловчан, поступивших в распоряжение Вооруженных сил России утром 22 октября, разместили не в 32-м военном городке Екатеринбурга, как ожидали их близкие, а в другой воинской части города. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из бойцов, уехавших из Верх-Исетского военкомата. По его словам, возможная причина — нехватка мест. «Парней днем привезли в 32-й военный городок. Выдали им обмундирование и зарплатные банковские карты. А после этого отправили куда-то на [проспект] Космонавтов. Потому что в 32-м городке нет мест. Пять автобусов выезжает из городка», — поделился собеседник. На проспекте Космонавтов находится в/ч 34081 (29 отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты, РХБЗ). Прежде она не упоминалась в СМИ как место для размещения мобилизованных. «Но это не означает, что туда [мобилизованных] не направляют. В Екатеринбурге несколько воинских частей, которые задействованы под распределение мобилизованных граждан», — объяснили корреспонденту в областном военкомате. Источник агентства в штабе Центрального военного округа (ЦВО) заявил, что не располагает актуальной информацией о якобы нехватке мест в 32-м военном городке. Но при этом раскрыл, какой сейчас порядок в целом. Мобилизованные свердловчане делятся в основном на две большие группы, утверждает он. Первую — после оформления и выдачи формы в 32-м городке перевозят в Челябинскую область (раньше было наоборот), где развернут огромный полевой лагерь. Из таких в дальнейшем формируют новые подразделения — полки, батальоны и так далее. «А группа мобилизованных, имеющих особые военно-учетные специальности (ВУСы), направляется в профильные, то есть уже действующие, воинские подразделения — для специальной, не базовой, подготовки. К этой группе относятся связисты, РЭБовцы, а также специалисты войск РХБ-защиты», — объяснил собеседник. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.

Группу мобилизованных свердловчан, поступивших в распоряжение Вооруженных сил России утром 22 октября, разместили не в 32-м военном городке Екатеринбурга, как ожидали их близкие, а в другой воинской части города. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из бойцов, уехавших из Верх-Исетского военкомата. По его словам, возможная причина — нехватка мест. «Парней днем привезли в 32-й военный городок. Выдали им обмундирование и зарплатные банковские карты. А после этого отправили куда-то на [проспект] Космонавтов. Потому что в 32-м городке нет мест. Пять автобусов выезжает из городка», — поделился собеседник. На проспекте Космонавтов находится в/ч 34081 (29 отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты, РХБЗ). Прежде она не упоминалась в СМИ как место для размещения мобилизованных. «Но это не означает, что туда [мобилизованных] не направляют. В Екатеринбурге несколько воинских частей, которые задействованы под распределение мобилизованных граждан», — объяснили корреспонденту в областном военкомате. Источник агентства в штабе Центрального военного округа (ЦВО) заявил, что не располагает актуальной информацией о якобы нехватке мест в 32-м военном городке. Но при этом раскрыл, какой сейчас порядок в целом. Мобилизованные свердловчане делятся в основном на две большие группы, утверждает он. Первую — после оформления и выдачи формы в 32-м городке перевозят в Челябинскую область (раньше было наоборот), где развернут огромный полевой лагерь. Из таких в дальнейшем формируют новые подразделения — полки, батальоны и так далее. «А группа мобилизованных, имеющих особые военно-учетные специальности (ВУСы), направляется в профильные, то есть уже действующие, воинские подразделения — для специальной, не базовой, подготовки. К этой группе относятся связисты, РЭБовцы, а также специалисты войск РХБ-защиты», — объяснил собеседник. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.