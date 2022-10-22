В Нижнем Тагиле неизвестный порвал провода, оставив сотни пассажиров без трамваев

23 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Утром 23 октября сотни пассажиров в Нижнем Тагиле не смогли воспользоваться трамваем из-за аварии на контактной сети (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Водитель большегруза оборвал контактную сеть трамваев в районе остановки «Центр оптовой торговли» на перекрестке улиц Фестивальной и Кулибина в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в 3:40 ночи, а затем покинул место аварии. Теперь виновника разыскивает полиция, сообщает МУП «Тагильский трамвай» в официальной группе «ВКонтакте». «Обрыв был обнаружен по приборам на тяговой подстанции. Движение трамваев после устранения последствий обрыва возобновили только в 6:40, сотни пассажиров не смогли добраться до места назначения. Для установления виновника аварии и взыскания с него платы за простой и за ремонт МУП „Тагильский трамвай“ обратилось в соответствующие органы», — рассказали на предприятии. Сотрудники МУП просят откликнуться очевидцев или водителей с видеорегистраторами, проезжавших по указанному участку ночью 23 октября. Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии с участием грузового автомобиля — в Сысерти «Газель» сбила пешехода, сидящего на дороге.

Водитель большегруза оборвал контактную сеть трамваев в районе остановки «Центр оптовой торговли» на перекрестке улиц Фестивальной и Кулибина в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в 3:40 ночи, а затем покинул место аварии. Теперь виновника разыскивает полиция, сообщает МУП «Тагильский трамвай» в официальной группе «ВКонтакте». «Обрыв был обнаружен по приборам на тяговой подстанции. Движение трамваев после устранения последствий обрыва возобновили только в 6:40, сотни пассажиров не смогли добраться до места назначения. Для установления виновника аварии и взыскания с него платы за простой и за ремонт МУП „Тагильский трамвай“ обратилось в соответствующие органы», — рассказали на предприятии. Сотрудники МУП просят откликнуться очевидцев или водителей с видеорегистраторами, проезжавших по указанному участку ночью 23 октября. Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии с участием грузового автомобиля — в Сысерти «Газель» сбила пешехода, сидящего на дороге.