Экс-главу челябинского поселка осудили за смерть подростка

Экс-глава поселка получила срок за халатность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего главу Теченского сельского поселения (Челябинская область) осудили за погибшего 15-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, руководитель не обеспечила безопасной эксплуатации подстанции.

«Бывшая глава сельского поселения осуждена за халатность. В результате погиб несовершеннолетний», — сообщили в прокуратуре региона.

Приговор вынес Сосновский райсуд. Там согласились с выводами следователей о том, что обеспечение безопасной работы подстанции входило в должностные обязанности руководителя. В результате чего 10 сентября 2020 года 15-летний подросток свободно проник в помещение, прикоснулся к контакту под напряжением и получил смертельный удар электротоком.

Осужденная вины не признала. Как следует из вынесенного приговора, женщина получила два года условного лишения свободы с запретов в течение двух лет занимать ряд должностей. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего ребенка. Виновной придется оплатить ей один миллион рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.