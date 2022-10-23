23 октября 2022
22 октября 2022

Экс-главу челябинского поселка осудили за смерть подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полиция, полицейский, камера заключения
Экс-глава поселка получила срок за халатность Фото:

Бывшего главу Теченского сельского поселения (Челябинская область) осудили за погибшего 15-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, руководитель не обеспечила безопасной эксплуатации подстанции.

«Бывшая глава сельского поселения осуждена за халатность. В результате погиб несовершеннолетний», — сообщили в прокуратуре региона.

Приговор вынес Сосновский райсуд. Там согласились с выводами следователей о том, что обеспечение безопасной работы подстанции входило в должностные обязанности руководителя. В результате чего 10 сентября 2020 года 15-летний подросток свободно проник в помещение, прикоснулся к контакту под напряжением и получил смертельный удар электротоком.

Осужденная вины не признала. Как следует из вынесенного приговора, женщина получила два года условного лишения свободы с запретов в течение двух лет занимать ряд должностей. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего ребенка. Виновной придется оплатить ей один миллион рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Бывшего главу Теченского сельского поселения (Челябинская область) осудили за погибшего 15-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, руководитель не обеспечила безопасной эксплуатации подстанции. «Бывшая глава сельского поселения осуждена за халатность. В результате погиб несовершеннолетний», — сообщили в прокуратуре региона. Приговор вынес Сосновский райсуд. Там согласились с выводами следователей о том, что обеспечение безопасной работы подстанции входило в должностные обязанности руководителя. В результате чего 10 сентября 2020 года 15-летний подросток свободно проник в помещение, прикоснулся к контакту под напряжением и получил смертельный удар электротоком. Осужденная вины не признала. Как следует из вынесенного приговора, женщина получила два года условного лишения свободы с запретов в течение двух лет занимать ряд должностей. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего ребенка. Виновной придется оплатить ей один миллион рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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