23 октября 2022
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21 октября 2022

В ХМАО предприятия просят помощи властей для поиска работников взамен мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновник, заседание, руки депутата, собрание глав
Работодатели ХМАО ищут новых сотрудников на замену мобилизованным Фото:

В ХМАО больше 50 предприятий обратились к региональным властям за помощью в поисках новых работников, взамен мобилизованным. Об этом рассказал первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков в ходе заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.

«В целях восполнения трудовых ресурсов уточнены списки профессионально-квалификационного состава мобилизованных граждан в целях выявления подробности в подборе квалифицированных специалистов. В процессе взаимодействия с работодателями выяснилось, что 61 предприятие самостоятельно закрывает потребность, 53 предприятия запросили содействия службы занятости. Организован подбор необходимых работников», — сказал Охлопков.

Он добавил, что часть работников была предоставлена службой занятости населения ХМАО, состоящими на учете, взамен мобилизованным работникам. Еще часть работников были найдены за пределами округа. По словам Охлокова, 18 работодателей подали заявление на компенсацию оплаты труда мобилизованных, пока они не вернутся. «Размер компенсации составляет 15 тысяч 279 рублей в месяц на одного сотрудника с применением к нему районного коэффициента и стажа работы», — заключил чиновник.

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В ХМАО больше 50 предприятий обратились к региональным властям за помощью в поисках новых работников, взамен мобилизованным. Об этом рассказал первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков в ходе заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО. «В целях восполнения трудовых ресурсов уточнены списки профессионально-квалификационного состава мобилизованных граждан в целях выявления подробности в подборе квалифицированных специалистов. В процессе взаимодействия с работодателями выяснилось, что 61 предприятие самостоятельно закрывает потребность, 53 предприятия запросили содействия службы занятости. Организован подбор необходимых работников», — сказал Охлопков. Он добавил, что часть работников была предоставлена службой занятости населения ХМАО, состоящими на учете, взамен мобилизованным работникам. Еще часть работников были найдены за пределами округа. По словам Охлокова, 18 работодателей подали заявление на компенсацию оплаты труда мобилизованных, пока они не вернутся. «Размер компенсации составляет 15 тысяч 279 рублей в месяц на одного сотрудника с применением к нему районного коэффициента и стажа работы», — заключил чиновник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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