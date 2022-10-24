В Первоуральске задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего

В Первоуральске полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал ножом прохожего. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в отделе МВД по Первоуральску.
«На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали жителя Первоуральска 1981 года рождения, находящегося под административным надзором, — цитирует Е1 полицейских.
Ранее URA.RU сообщало о происшествии 22 октября в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. Причиной ссоры стало грубое слово со стороны потерпевшего.
На поиск подозреваемого ориентировали все наряды полиции в ночь происшествия
Фото: МО МВД по Первоуральску, Е1.RU
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В Первоуральске полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал ножом прохожего. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в отделе МВД по Первоуральску. «На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали жителя Первоуральска 1981 года рождения, находящегося под административным надзором, — цитирует Е1 полицейских. Ранее URA.RU сообщало о происшествии 22 октября в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. Причиной ссоры стало грубое слово со стороны потерпевшего.