24 октября 2022

В Первоуральске задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
В Первоуральске мужчина проткнул ножом бедренную артерию прохожему Фото:

В Первоуральске полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал ножом прохожего. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в отделе МВД по Первоуральску.

«На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали жителя Первоуральска 1981 года рождения, находящегося под административным надзором, — цитирует Е1 полицейских.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии 22 октября в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. Причиной ссоры стало грубое слово со стороны потерпевшего.

На поиск подозреваемого ориентировали все наряды полиции в ночь происшествия
Фото:

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В Первоуральске полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал ножом прохожего. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в отделе МВД по Первоуральску. «На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали жителя Первоуральска 1981 года рождения, находящегося под административным надзором, — цитирует Е1 полицейских. Ранее URA.RU сообщало о происшествии 22 октября в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. Причиной ссоры стало грубое слово со стороны потерпевшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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