Челябинца из топ-5 самых богатых депутатов накажут за скрытые доходы

25 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

О проблемах с декларацией Алексея Денисенко заговорили в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области, Алексей Денисенко, представил неполную декларацию о своих доходах. Вопрос о взыскании депутаты регионального парламента рассмотрят 27 октября. «Предупредить депутата законодательного собрания Челябинской области Денисенко Алексея Владимировича в связи с предоставлением неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в проекте постановления ЗСО (есть в распоряжении URA.RU). Алексей Денисенко — сын генерального директора обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. В компании отца занимает должность директора по развитию. В 2020 году был избран депутатом заксобрания Челябинской области, где возглавил комитет по строительной политике и ЖКХ. По итогам 2021 года Денисенко вошел в топ-5 самых состоятельных депутатов региона с доходом 162 млн рублей. В его собственности 11 земельных участков, семь жилых домов и долей в них, четыре квартиры, два гаража, 13 нежилых помещений и зданий. В автопарке народного избранника Jeep Wrangler Unlimited; Ferrari 612 scaglietti; Ferrari F131EDE Spider F1; Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500 4MATIC; Mercedes-Benz 560; Mitsubishi Lancer; Ford Mustang; Chevrlet Corvette; BMW 318; ГАЗ 21Р; Lada Largus; Toyota Vallfire; мотоциклы BMW R1200GS, Harley Davidson, Kawasaki, Honda Valkyrie-Runa, Honda GL 1800В, Confederate X132, катер и плавучая дача. Жена депутата, указавшая 178-миллионный доход, ограничилась внедорожником Audi Q7. О проблемах с декларацией народного избранника в Челябинске заговорили в начале лета. Инсайдеры утверждали, что Денисенко запамятовал о счетах и недвижимости супруги в Чехии. Сам парламентарий не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Один из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области, Алексей Денисенко, представил неполную декларацию о своих доходах. Вопрос о взыскании депутаты регионального парламента рассмотрят 27 октября. «Предупредить депутата законодательного собрания Челябинской области Денисенко Алексея Владимировича в связи с предоставлением неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в проекте постановления ЗСО (есть в распоряжении URA.RU). Алексей Денисенко — сын генерального директора обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. В компании отца занимает должность директора по развитию. В 2020 году был избран депутатом заксобрания Челябинской области, где возглавил комитет по строительной политике и ЖКХ. По итогам 2021 года Денисенко вошел в топ-5 самых состоятельных депутатов региона с доходом 162 млн рублей. В его собственности 11 земельных участков, семь жилых домов и долей в них, четыре квартиры, два гаража, 13 нежилых помещений и зданий. В автопарке народного избранника Jeep Wrangler Unlimited; Ferrari 612 scaglietti; Ferrari F131EDE Spider F1; Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500 4MATIC; Mercedes-Benz 560; Mitsubishi Lancer; Ford Mustang; Chevrlet Corvette; BMW 318; ГАЗ 21Р; Lada Largus; Toyota Vallfire; мотоциклы BMW R1200GS, Harley Davidson, Kawasaki, Honda Valkyrie-Runa, Honda GL 1800В, Confederate X132, катер и плавучая дача. Жена депутата, указавшая 178-миллионный доход, ограничилась внедорожником Audi Q7. О проблемах с декларацией народного избранника в Челябинске заговорили в начале лета. Инсайдеры утверждали, что Денисенко запамятовал о счетах и недвижимости супруги в Чехии. Сам парламентарий не ответил на звонок корреспондента URA.RU.